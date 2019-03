Кибератака ограничи работата на голяма норвежка компания

Банкеръ Daily

Норвежкият производител на алуминий и доставчик на възобновяема енергия "Норск Хидро" е засегнат от сериозна кибератака, която частично спира дейността на компанията.

Компанията, която е един от най-големите производители на алуминий в света, заяви, че не знае пълната степен на поражението, но работи по неутрализирането на атаката.

"Информационните системи в повечето бизнес сфери са засегнати и норвежката "Норск Хидро" преминава към ръчни операции доколкото е възможно това. Ние работим за ограничаване на ситуацията и намаляване на въздействието, като се стремим да възобновим нормалната работа", се казва в изявление изпратено по имейл до ''Business Insider".

Акциите на компанията се понижиха с 2.1% към 8.50 a.m в Лондон (4.50 a.m ET), докато цените на алуминия се повишиха с 1.5%, отбелязва изданието. Кибератаките са все по-проблематична област за бизнеса като причиняват големи инфраструктурни проблеми и огромни загуби на данни.

Атаката идва, докато "Норск Хидро" се опитва да рестартира своя завод "Alunorte" в Бразилия на фона на твърдения за екологични щети след наводнения. Цената на акциите на компанията се е понижила с почти 40% през последните 13 месеца след заповедта за спиране, постановена от съда, след разсипване в един от заводите, съобщава "Ройтерс".