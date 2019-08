Just Eat и Takeaway се споразумяха за сливането си

Банкеръ Daily

Бордовете на Just Eat и Takeaway постигнаха споразумение да обединят двата си европейски бизнеса за доставка на храна. Компаниите обявиха, че водят преговори за обединяване на бизнеса си преди седмица, заявявайки, че разговорите са в напреднал етап. Днес те съобщиха, че техните съвети са постигнали съгласие относно условията на съдружието. Финалните срещи на акционерите във връзка със сливането трябва да се проведат не по-късно от 20 декември.

"Съюзът ще създаде една от най-големите компании за доставка на храни в света със стратегическа визия, възможности, водещи позиции на пазара и разнообразно географско присъствие", заявяват представители на компаниите. По думите им сливането отваря привлекателна възможност и за двете дружества да надграждат платформите на Just Eat и Takeaway с потенциал да донесат значителни ползи на акционерите, потребителите, служителите и другите заинтересовани страни.

"Бордът смята, че това е обещаващо предложение за акционерите на Just Eat, което ще създаде глобален лидер в динамичния и бързо развиващ се сектор. Нашите компании имат споделена философия и корпоративна култура и заедно ще създадем една от най-големите световни платформи за доставка на храна с водещи позиции на ключови пазари. Със значителен ангажимент към Обединеното кралство и към служителите на Just Eat, ние вярваме, че доказаният лидерски екип ще ни позволи да обслужваме по-добре нашите милиони потребители и хиляди партньорски ресторанти по целия свят. Just Eat ще бъде движеща сила в създаването на вълнуващ световен лидер и с нетърпение очаквам да работя с талантливия екип на Takeaway", заяви председателят на Just Eat Майк Евънс.

Съгласно договорените условия, акционерите Just Eat ще притежават приблизително 52,15% от общото дружество, а акционерите на Takeaway ще притежават 47,85% от групата, която ще бъде наречена Just Eat Takeaway.com и ще бъде със седалище в Амстердам, Холандия. Takeaway придоби българската компания BGmenu и румънската Oliviera за обща стойност от 10.5 милиона евро през 2018 година, а Just Eat досега нямаше покритие на българския пазар.