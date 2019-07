General Motors ще получи 2,25 млрд. долара инвестиция от Softbank

Банкеръ Daily

Дъщерната компания Cruise, собственост на General Motors, ще получи финансиране от 2,25 млрд. долара от японската технологична компания Softbank, предаде Ройтерс. General Motors притежава мажоритарен дял в компанията Cruise, която разработва автомобили със самостоятелно управление. С паричната инжекция Softbank си осигурява място в борда на директорите на Cruise, но няма да може да получи достъп до технологията на компанията.

Комитетът за чуждестранни инвестиции в Съединените щати (CFIUS), разглеждащ сделки с потенциални опасения за националната сигурност, одобри инвестицията.

SoftBank е подложена на все по-голям американски контрол върху връзките си с китайски фирми в условията на ескалиращата търговска и технологична война между Вашингтон и Пекин. Банката е в процес на създаване на втория си инвестиционен фонд от 100 милиарда долара, наречен Vision Fund, след въвеждането на първия, със същия размер.

Одобрението отключва място за SoftBank на борда на Cruise, като формализира надзора и цитира ключовото финансиране за Cruise, което е набрало 7.25 млрд. долара капитал от миналата година, заявиха от компанията. "Днешните новини са важна стъпка към постигането на нашата цел за развитие и внедряване на превозни средства със самостоятелно управление в глобален мащаб ", заяви главният изпълнителен директор на Cruise Дан Аман.

Инвестицията в размер на 2,25 милиарда долара бе разкрита от SoftBank през май 2018 г. сред вълна от инвестиции на японския технологичен и телекомуникационен конгломерат в изкуствен интелект, анализ на данните, финансови услуги и автомобили със самостоятелно управление.

Инвестицията повдигна опасения в CFIUS, защото SoftBank инвестира в многобройни мобилни компании, някои базирани в Китай, и насърчава фирмите, в които инвестира, да споделят информация.

От CFIUS са били особено загрижени за съвместните инвестиции на SoftBank с Tencent Holdings Ltd, китайски гигант за социални медии и игри, както и за инвестициите си в китайската фирма Didi, за която се опасява, че може да стигне до технология от Cruise.

Комитетът оказа първоначално сериозна съпротива срещу сделката, окуражена от промяна в закона през миналата година, която ѝ дава повече правомощия. Ройтерс съобщи, че китайската компания за игри Beijing Kunlun Tech Co Ltd се опитва да продаде Grindr LLC, популярното приложение за запознанства, след като CFIUS заяви, че тази собственост представлява риск за националната сигурност. През миналата година CFIUS се възпротиви на плана на Ant Financial, собственост на председателя на китайския интернет конгломерат Alibaba, да придобие MoneyGram International Inc.

Сделката за Cruise е структурирана така, че да позволи първоначално да бъдат изплатени 900 млн. долара от инвестицията, а останалата част да бъде предоставена, след като круизните авиокомпании са готови за търговски старт и бъде преминато регулаторното одобрение. Двата транша ще се комбинират, за да дадат на SoftBank близо 20% дял в Cruise.