До две години спира Skype for Business Online

Microsoft обяви точната дата, на която ще спре услугата си Skype for Business Online, която позволяваше на потребителите да общуват помежду си в реално време чрез различни видове комуникации, сред които мигновени съобщения, видео и гласова връзка, споделяне на десктоп, конференции и обмен на файлове. Сред бизнес потребителите вместо настоящото приложение компанията ще предлага Microsoft Teams.

До 31 юли 2021 г. потребителите на Skype for Business Online ще могат да продължат да използват услугата без промени в нейната функционалност. След този период обаче всички бизнес потребители ще бъдат пренасочени към Microsoft Teams. Спирането на Skype for Business Online няма да засегне потребителските версии на Skype, както и Skype for Business Server, съобщи Tech News.

Услугата Skype for Business започна жизнения си път като Office Communicator през 2007 г., преди да бъде заменена от Lync 2010. По-късно Lync бе изместен от Skype for Business през 2015 г. и сега Microsoft Teams е новият наследник на приложението. Облачната услуга Microsoft Teams е създадена за общуване между колеги и бизнес партньори и включва инструменти, необходими за съвместна работа на екипите. По данни на Microsoft към март 2019 г. Teams се използва от половин милион компании в 180 държави, а ежедневните потребители на услугата са над 13 млн. души.