"Дисни" с активи за 71 милиарда долара

Банкеръ Daily

"Walt Disney Co" финализира придобиването на филмовите и телевизионни активи на "Twenty-First Century Fox Inc" на стойност 71 млрд. долара, позволявайки на предстоящата си услуга за стрийминг да популяризира съдържание, подобно на "Netflix Inc".

Сделката ще разшири портфолиото на "Disney" на някои от най-популярните герои в света, като обедини героите на Мики Маус, Люк Скайуокър и супергероите на Марвел с тези на "Fox" - X-Men Аватар и Симпсънс.

Услугата за стрийминг "Disney +" има за цел да компенсира продължаващата загуба на абонати от ESPN и други кабелни мрежи. Финализирането на сделката с "Fox" идва почти година след като "Disney" спечели наддаването срещу кабелната компания "Comcast Corp." за активите.

"Disney" съобщи, че Кевин Майер и Джеймс Капенщайн са се оттеглили от борда. Новата медийна компания, която ще разполага с активи от Fox News Channel и Fox Broadcast Network, се очаква да донесе около 10 млрд. долара годишни приходи, съобщи "Reuters'.