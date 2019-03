"Disney" пенсионира "Fox 2000"

Банкеръ Daily

"Walt Disney" планира да закрие филмовото студио "Fox 2000", подразделение на "21st Century Fox". Това решение е взето след закупуване на част от активите на холдинга, пише "Variety".

Според публикацията, това е неочаквано решение, защото представители на "Walt Disney" бяха обещали на началника на "Fox 2000" Елизабет Геблер да остане на поста си в студиото след сключването на сделката.

"Fox 2000" ще може да завърши стартираните проекти, включително "League of Wives" и "News of the World", съобщава "Variety".

На 20 март стана известно, че компанията "Walt Disney" е сключила сделка за придобиване на значителна част от активите на холдинга "21st Century Fox" на стойност 71.3 млрд. долара. Благодарение на тази сделка "Disney" вече притежава филмовото и телевизионно студио "20th Century Fox", като и правата върху няколко популярни франчайза - "X-Men", "Avatar" и "The Simpsons", също така и набор от кабелните канали на "Fox", включително "National Geographic", и дял от услугата за стрийминг на "Hulu".

Филмовото студио "Fox 2000" е основано през 1999 година и създава множество популярни филми, сред които "Вината в нашите звезди", "Дяволът носи Прада", "Животът на Пи" .