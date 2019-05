Чипсът и кюфтета драстично намаляват продължителността на живота

Банкеръ Daily

Сладкиши, картофен чипс и хамбургери са само някои от ултра-преработени храни, за които учените твърдят, че драстично намаляват продължителността на живота. Изследователи от Испания и Франция публикуваха в British Medical Journal резултати от скорошен доклад за консумацията на преработени храни.

Испанското проучване от Navarra University изследва 19899 души в продължение на две десетилетия. В доклада се сортират преработените храни в четири категории, вариращи от непреработени до ултра-преработени. Резултатите установяват, че хранителните продукти от последната група, са свързани с причиняването на ранна смърт.

Консумацията на пет или повече порции ултра-преработени храни дневно увеличава риска от смърт с 62%, твърдят авторите на изследването, като всяка допълнителна порция увеличава опасността от смърт с 18%. По време на изследването сред участниците е имало 335 смъртни случая, като тези, които са имали по-висока консумация на ултра-преработени храни, са били най-застрашени.

"Обработените меса, подсладените със захар напитки, млечните продукти и пържените картофи са основните храни, които допринасят за консумирането на ултра-преработена храна", се казва в доклада. В категорията влизат също шоколадът, бисквитите, чипсът, пицата, кюфтетата, поничките, майонезата, маргаринът, зърнените закуски, кроасаните, млечните шейкове, сладоледът и други подобни изкушения.

Храните, които са били преработвани в по-малка степен, също са обвързани със смъртността, се отбелязва в проучването. Следващата високорискова категория включва храни, в които се добавят вещества като сол или захар. Такива са консервираните зеленчуци, плодовете в сироп, сиренето, хлябът и солените или захаросани ядки.

Друго проучване, публикувано от University of Paris и The University of Montpellier, наблюдава хранителните навици на 105159 души на възраст над 18 години между 2009 и 2018 година. Изводът от изследването е, че съществува ясна връзка между консумацията на ултра-преработени храни и сърдечносъдовите заболявания, които според авторите са основната причина за ранна смърт в световен мащаб.