Борсата в Баня Лука вече е свързана със SEE Link

Иван Такев - изпълнителен директор (вляво), и Асен Ягодин - председател на съвета на директорите на "БФБ-София", са доволни от разширените възможности за борсови сделки в региона.

Фондовата борса в Баня Лука от днес е активен член на регионалната иновативна платформа за търговия на ценни книжа - SEE Link, съобщиха от "БФБ-София" АД.

В края на миналата година тя изяви намерението да се присъедини към SEE Link и сега вече е оперативно свързана с платформата. Това е шестата борса, която се включва в нея. "Днес отбелязваме поредната успешна стъпка в развитието на платформата SEE Link. Продължаваме активно да работим за присъединяването на останалите пазари, заявили включване. Обсъждаме и ефективни решения в областта на пост-трейдинга, с които да опростим максимално търговията между отделните държави", каза Иван Такев, изпълнителен директор на "БФБ-София".

SEE Link e проект стартиран от борсите в България, Македония и Хърватия с цел да се създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа листвани на тези пазари. През 2014 г. трите борси регистрираха обща компания със седалище в Скопие.

С присъединяването на борсата в Баня Лука, се планира и преразглеждането на състава на двата индекса на SEE Link - SEE LinX and SEE LinX EWI. Предишната им ревизия се проведе в началото на годината след включването на борсите в Белград и Любляна.

SEE Link вече дава достъп до общ пазар с капитализация от над 50 милиарда долара и повече от 959 ценни книжа, които отговарят на условията за търговия. Общо 32 инвестиционни дружества (брокерски къщи) са допуснати до търговия на регионалната платформа.

Още два оператора се подготвят в момента за свързване към SEE Link - борсите в Атина и Сараево.

