БФБ потвърди регистрацията на Основен пазар BSE на четири публични дружества

Банкеръ Daily

Поради изтичане на срока за наблюдение, "Българска фондова борса" АД прекратява наблюдението и потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE на четири публични дружества, съобщиха от борсовия оператор.

Става въпрос за емисиите акции, издадени от "Инвестор.БГ" АД с борсов код 4IN и с ISIN код BG1100019048, и от "Индъстри Дивелъпмънт холдинг" АД с борсов код 6R1 и с ISIN код BG1100043980, които се търгуват на Сегмент акции "Standard".

Investor Media Group ("Инвестор.Б" АД) е водеща медийна компания на българския пазар. В портфейла ѝ попада пълната гама от медийни продукти, която включва националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес канала Bloomberg TV Bulgaria, над 15 онлайн медии и сайтове в различни сегменти, радио Bulgaria ON AIR, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine. Investor Media Group е единственото в България публично дружество, което включва и телевизиионни медии, като акциите му се търгуват на "БФБ-София".

"Индъстри Дивелъпмънт холдинг" АД е новото наименование на бившия приватизационен фонд "Развитие индустрия холдинг" АД. Холдинговото дружество е с основна дейност инвестиране и управление на други търговски фирми. Към настоящия момент компаниите, управлявани от холдинга са: "Алтерон" АДСИЦ, "Пътища и съоръжения - ГМС" ЕООД и "АБВ - Инвесиции" ЕООД. "Индъстри Дивелъпмънт холдинг" притежава дялове в дружествата "Грийнхаус Стрелча" АД и в "Нео Лондон Капитал" АД - инвестиция в асоциирано предприятие.

"Българска фондова борса" АД прекрати наблюдението и потвърди регистрацията на Основен пазар BSE и за емисиите акции, издадени от "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ с борсов код 6SB (ISIN код BG1100041067) и от "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ с борсов код 5H4 (ISIN код BG1100099065), с които могат да се сключват сделки на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.

"Супер Боровец пропърти фонд" е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

За осъществяване на дейността си "Супер Боровец пропърти фонд" притежава лиценз от 2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор. Дружеството развива четири проекта - "Хотел Арония Бийч" в "Слънчев бряг", Апарт хотел "Дионис" - разположен на крайбрежната алея на град Балчик, инвестиционният проект комплекс "Куроджийско" в едноименната местност в подножието на Рила планина, между Самоков и к.к. "Боровец" (Нисък Боровец), и инвестиционния проект "Люляково" в Добруджа за изграждане на фотоволтаичен парк.

"Болкан енд Сий пропъртис" е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

С решение от 2007 г. на Комисията за финансов надзор "Болкан енд Сий пропъртис" получи лиценз за извършване на дейност. То развива Комплекс "Сънрайз" (от затворен тип) - разположен в покрайнините на малкото курортно селище Равда(между Несебър и Ахелой) - само на 3 км от к.к. "Слънчев бряг" и на 2 км от архитектурния резерват на ЮНЕСКО - Несебър.