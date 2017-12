Аутсорсинг секторът е двигателят на търсенето на офиси

Банкеръ Daily

Служителите в аутсорсинг сектора имат все по-задълбочени знания и умения в тази сфера в сравнение с предходни години.

Аутсорсинг секторът е отговорен за 60% от общия размер на брутно усвоените офис площи в четири от основните аутсорсинг градове (Вроцлав, Лодз, Краков и София) през първото полугодие на 2017-а. Свободните площи намаляват в резултат на динамичното търсене и на като цяло позитивното икономическо развитие. Това показва проучване на Colliers International, фокусирано върху ефекта на аутсорсинг сектора върху пазара в региона. Наличието на кадри и добрата им техническа подготовка са основни фактори, определящи естеството на търсенето на офиси от компаниите.

Доколко увеличението на възнагражденията в сектора представлява заплаха?

Според Марк Робинсън, специалист проучвания в Colliers, увеличението на възнагражденията е факт, но не представлява риск към момента. Становището е базирано на мнението на експерти на компанията, както и на данни на ABSL и Българска аутсорсинг асоциация. Увеличението на възнагражденията е следствие от характеристиките на сектора и на по-голямата комплексност и сложност на бизнеса, в резултат на напредването на технологиите. В отговор на това развитие, служителите придобиват нови умения, съответно тяхната продуктивност и добавената стойност от услугите им нарастват.

Има и други фактори, освен цената на труда, които са от значение за разрастването на аутсорсинг индустрията в региона. Качеството на живот в градовете, където са базирани служителите, става все по-важно. Наличието на работна сила и на технически подготвени кадри с подходящо образование също са решаващи за развитието на аутсорсинг индустрията в ЦИЕ-6.

Колко важна е цената на труда?

Разходите на индустрията с операции в ЦИЕ-6 са се увеличили през последните няколко години. Определено има градове, където, по данни от доклад на ABSL Полша, увеличението на възнагражденията е голямо - например, над 40% в банковия сектор във Варшава и двуцифрено в други сектори. Трябва да се отбележи, обаче, че този тренд е валиден за позиции на ниво експерт. Според Българска аутсорсинг асоциация развитието на заплатите в България през последните години е в унисон с това в други европейски държави, които предоставят подобни услуги. Страната ни не прави изключение по отношение на ефекта от икономическия растеж върху възнагражденията. През последните години той е стабилен и България си остава една от най-атрактивните дестинации за аутсорсинг по отношение на оперативни разходи.

В градове като Букурещ (20%), Вроцлав (20%), Краков (19%) и София (17%), съотношението на търсенето от аутсорсинг индустрията и предлагането на кадри е най-голямо. Секторът е най-значимият работодател в основните градове в региона (с изключение на Будапеща и Братислава), като наема повече от 5% от завършилите университет.

Регионът определено е конкурентноспособен за аутсорсинг индустрията в глобален аспект, особено през последните няколко години. В най-скорошния доклад на Световната банка, публикуван на 31 октомври, Полша заема 27-мо място по отношение на наличие на благоприятни условия за правене на бизнес, а България се класира на 50-та позиция сред общо 190 държави.

Усвояването на новостите в развитието на технологиите е от голямо значение, отбелязват в проучването на Colliers International. Служителите в аутсорсинг сектора в региона имат все по-задълбочени знания и умения в тази сфера в сравнение с предходни години. Нали чието на кадри, завършили информационни технологии (IT), е с нарастваща важност? Понастоящем, с най-голям процент студенти по специалност IT от общия брой студенти има в Бърно и Будапеща (13%), Братислава (12%) и Кошице (10%). Дейностите на аутсорсинг компаниите са с фокус върху IT сектора, като делът им в някои от градовете в региона през първото полугодие, варира в диапазона между 30% - 60% от всички.

Влияние на аутсорсинг сектора върху търсенето на офис площи

През първото полугодие на тази година най-голямо търсене на офиси от страна на аутсорсинг индустрията е имало в Краков, София и Вроцлав. Делът на индустрията от общия такъв е около 60% в София, Лодз, Краков и Вроцлав. Само във Варшава, Бърно, Прага и Букурещ той е значително по-малък. Очакванията са, че в най-скъпите градове ще се наблюдава стабилизиране на търсенето.