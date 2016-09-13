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Банкеръ Daily

Общество и политика

Земетресение разтърси Дряново

Земетресение с магнитуд 2,5 е регистрирано в 07.32 часа тази сутрин край Дряново, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е локализиран на 2 км южно от Дряново, 15 км североизточно от Габрово и 171 км южно от Букурещ. Трусът е бил с дълбочина 2 км.                                                                                                                                              

 

Относно материала

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Автор
Банкеръ
вторник, 13. септември 2016 - 10:40
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