Започва митингът на БСП срещу бедността

Започва митингът на БСП организира протест срещу корупцията, мизерията и бедността.

От "Позитано" очакват пред паметника на Незнайния войн /площад „Александър Невски”/ да се съберат хиляди, "за да изразят своето желание за достойни доходи, както и срещу корупцията, която ограбва труда им". Протестното шествие ще мине по маршрута - пл. „Ал. Невски” – ул. „Г.С.Раковски” – бул. „Дондуков” – пл.”Независимост”/пред Министерски съвет/. В 12.00 ч. е началото на митинга.

След края на митинга, група Сигнал ще даде старта на Празник на свободното слово и свободните медии пред Народния театър „Иван Вазов”. В събитието участие ще вземат млади актьори, както и групата No more many more.