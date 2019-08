Управлението на София непрекъснато е в авариен режим

Банкеръ Daily

Г-н Игнатов, какво ви мотивира да се кандидатирате за кмет на София, а не на родния ви град Варна? Смятате ли, че тук бихте имали по-голям успех?

- Чувствам се готов да допринеса за съвременното развитие на София и превръщането й в истинска европейска столица. Живял съм и съм работил на много места по света и знам, че София има огромен потенциал, който трябва да бъде превърнат в реални и полезни резултати, чрез оптимизирано и съвременно управление с ясни правила и приоритети. За съжаление през последните години наблюдавам едно неумело и некомпетентно общинско управление, което непрекъснато е в „авариен режим“ на оправдания от скандал на скандал, вместо да има ясна концепция за постигане на максимални удобства за своите съграждани. Изборът ми да живея и да се кандидатирам тук е напълно съзнателен, тъй като вярвам, че промените на мисленето и действието започват от столицата. Столичани имат право на компетентно управление, което да реализира възможностите на този град.

На официалното представяне на вашата кандидатура говорихте колко е важно да се извърши административна реформа в Столичната община. Как си я представяте?

- Всяка реформа започва с критичен анализ на проблемите и такъв анализ е в основата на нашата предизборна програма. Следващата важна стъпка е въвеждането на ясни правила за прозрачност и отчетност на дейността на Столичната община и преки отговорности на служителите й. Тогава идва и най-сериозната стъпка, която досега винаги е пропускана – ежедневния контрол и оптимизация на работата, така че служителите да не бъдат претоварвани с несвойствени задължения, а да се фокусират върху бързото и ефективно решаване на задачите си, а гражданите на София да получат качествени услуги. Целта ни ще е да се изчистят всички ненужни процедури, а останалите да бъдат опростени. Премахването на абсурда „общината иска да й донесете бележка от общината“ е моя лична кауза. Гражданите не са куриери на институциите и смятам това за първостепенно. Ще въведем всички съвременни информационни технологии за максимално удобство на хората и ще направим така, че всеки компютър или телефон да може да е точка на обслужване. Поради забавянето на националната електронна идентификация ще въведем важната услуга Софийска електронна идентичност SofiaID, върху която ще базираме цялата система за електронно управление на града и тя без усилия би могла да стане основа на бъдещата национална електронна идентичност. Всеки гражданин ще има профил в системата, където ще може от една точка „без гише“ да общува с всички административни структури на общината. Предвиждаме и възможност със SofiaID гражданите да могат да се включат в управлението на града чрез дистанционно участие в консултативни гласувания и подаване на мнения и предложения. Ще направим София дигитален град, който еднакво лесно да обслужва административно и бизнеса и гражданите и в който паркирането, транспорта и другите услуги, включително частни, ще бъдат извършвани по електронен път. Ще направим всички регистри електронни и ще отворим всички публично достъпни данни на общината за ползване от гражданите и бизнесите. В днешно време вече всички информационни канали са дигитални, недопустимо е Столичната община да продължава да е хартиено-аналогова, а обслужването на гражданите – първобитно.

Дигитализацията на работата на общината е от първостепенно значение за успеха на цялата ни програма, затова ще започнем нашата информационна кампания именно с темата „София – дигитална столица“. За да бъде възможно да реализираме тези мерки без увеличаване на данъците, подготвихме и съществени реформи в управлението на общината и на нейните финанси с фокусиране върху използването на възможностите на съвременните технологии. Тук най-важна е финансовата прозрачност и активното участие на гражданите в контролирането на процеса. Ключовите приоритети на тези реформи ще бъдат създаването на съвременна и ефективна администрация, прозрачна и отворена към гражданите.

Професията на архитект ли е основното предимство на вашата кандидатура? Кметът не трябва ли да е повече мениджър, администратор, политик?

- Истинският архитект винаги е визионер и диригент на голям оркестър от висококвалифицирани специалисти, с които заедно решава изключително отговорни и сложни задачи. Тази квалификация и моят опит ми дават способността да запазвам поглед върху цялото успоредно с фокусирането върху конкретните детайли. Научил съм се да разделям реализацията и на най-сложната задача на конкретни последователни стъпки за успешното й изпълнение.

Как смятате, че ще се преборите с кандидати с богат политически опит - евентуално с Йорданка Фандъкова, с Мая Манолова?

- Възнамерявам да вляза в открит и честен диспут с всички кандидати за визия за развитието на града. Гражданите заслужават кампания, която да е посветена на решенията за проблемите и която им дава възможност за истински информиран избор.

Столичани постоянно роптаят срещу некачествените ремонти и "ремонтите на ремонтите". Може ли да се пресече тази практика? И по-точно да се пресекат кражбите...

- Не мога да гледам провалите в изпълнението на ключови проекти, какъвто е ремонтът на бул. "Граф Игнатиев", например. Най-жалкото е, че ситуацията е подобна във всички сектори на дейност на Столичната община. Имаме твърдото намерение да осъществим мерки за подобряване на процеса по възлагане и контрол на обществените поръчки и значителна реорганизация на публичния регистър на договорите, сключвани от общината. Както и осъществяването на ефективен контрол.

Кои проблеми на столицата трябва приоритетно да бъдат решени?

- Ние в „Демократична България“ вярваме, че основна цел на управлението на града е да осигури по-добър живот на всички негови жители и гости. Това означава осигуряване на качествена жизнена и околна среда. Ще се фокусираме върху конкретни действия, базирани на добрите световни практики в управлението и имаме намерение да постигнем качествени резултати в рамките на следващите четири години. Проблемите с качеството на въздуха, водата, транспорта и придвижването в града, проблемът с равния достъп до образование, това са все въпроси, които не търпят отлагане.

Във ваши изказвания споменавате голямото значение на екипа, който трябва да има един градоначалник ...

- Вярвам, че софиянци ще гласуват за най-полезните и качествени предложения, които ги засягат директно, за компетентност и характер в управлението. Знаете, че бившият съдия от Софийския районен съд Методи Лалов ще оглави листата за общински съветници на „Демократична България“ в столицата. Един изключително принципен и честен човек, който винаги открито е заявявал позицията си и се бори безкомпромисно за възгледите си. Очаквайте в листата да видите още активни, отдадени на каузата си хора, специалисти, с които да формираме силен екип за промяна.

Работили сте в Бостън, Ню Йорк, Сиатъл и Хонг Конг. Има ли неща, което бихте искали да приложите и у нас?

- Да, разбира се. Точно моят опит и натрупаните знания по света ми дават увереност, да се кандидатирам за този важен пост. Основното, което искам да постигна, е да създадем същите добри условия за развитие на хората си тук, както в тези световни центрове. Българите в чужбина постигат много за удивително кратки срокове понеже условията ги стимулират вместо да им пречат. Трябва да направим същото, вместо да губим цялата си енергия във вътрешни спънки и противопоставяне. София трябва да стане град на възможности, където всеки може да преследва мечтите си. Град на свободни хора. Гражданите трябва да могат да участват, да изискват и да допринасят. Да се гордеят със своя град.

На какво според вас се дължи "модата" на независимите кандидати за кметското място?

- Аз съм експерт и гражданин, който разпознава своята политическа общност. „Демократична България“ е моята естествена гражданска и политическа общност. А промяната изисква това - общност, трайно политическо действие в екип с ясна ценностна физиономия и ориентация. Един кмет има нужда от екип от общински съветници и експерти, за да реализира програмата си. С „Демократична България“ споделяме обща програма и ценности и е естествено да сме в един отбор. Днешното управление на София е огледало на модела, по който се управлява държавата, ние ще извадим общината от този модел, който унищожава възможностите на града. Важно е да се знае: Промяната започва от София.

Борислав Игнатов завършва през 1995 г. Университета по архитектура, строителство и геодезия в София със специалност „Градоустройство“ и започва работа като архитект на свободна практика. През 1999 г. продължава професионалната си кариера в архитектурното бюро William Rawn Architects в Бостън, САЩ. През 2001-а се премества в Ню Йорк, където работи по проекти, свързани с изграждането на болници, университети и жилищни сгради в една от най-големите световни архитектурни фирми Perkins and Will Architects. Завършва Advanced Architectural Design в Колумбийския университет на Ню Йорк и е поканен да преподава в същия университет. През 2007-а основава архитектурното ателие Bignatov Studio New York. През 2009 г. се завръща в България и работи по български и международни проекти. Някои, като Conservatory House, Equinox House, Genua Office Building са отличени в редица издания по света и попадат в престижния архитектурен алманах 1000 European architects .

От 2016 г. е избран за председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България. Той е един от авторите и защитниците на тезата, че Законът за устройство на територията трябва да бъде отменен и на негово място да се приеме кодекс. Носител е на наградата на Съюза на архитектите в България – 2010 г., 2012 г., награда на Министерството на културата „Златен век“ 2013 г. и още „Архитект на годината“, „Сталкер“ , „Животворна светлина“ и др.