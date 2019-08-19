Президентът ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание

Банкеръ Daily

На церемония от 14.00 часа в Гербова зала на "Дондуков" 2 президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание

Със свой указ държавният глава назначава полковник Стоян Шопов на длъжността "командир на 2-ра механизирана бригада" и ще го удостои с офицерското звание "бригаден генерал". Полковник Станимир Христов ще оглави дирекция "Операции и подготовка“ и също ще бъде удостоен с офицерското звание "бригаден генерал".

