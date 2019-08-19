Вход
Регистрирай се
Меню
Банкеръ Daily

Общество и политика

Президентът ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание

На церемония от 14.00 часа в Гербова зала на "Дондуков" 2 президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание 

Със свой указ държавният глава назначава полковник Стоян Шопов на длъжността "командир на 2-ра механизирана бригада" и ще го удостои с офицерското звание "бригаден генерал". Полковник Станимир Христов ще оглави дирекция "Операции и подготовка“ и също ще бъде удостоен с офицерското звание "бригаден генерал". 
 

Относно материала

Avatar 85cd5648 fc8f 42eb 863d 42e43e046492
Автор
Бетина Мутишева
понеделник, 19. август 2019 - 12:51
Коментари

Четете още

Румен Радев ще връчи орден "Стара планина" на германския посланик

Радев настоя да не се орязват бойните способности при преговорите за F-16

Обяздват политически "Военно разузнаване" с цивилен шеф

Президентът е против цивилен да ръководи военното разузнаване

Актуални новини

15:41
Над 40% от българите смятат, че светът ще е по-добър с повече жени в политиката
15:39
Президентът връчи пагони на военни, удостоени с висше офицерско звание (СНИМКИ)
15:25
Почина собственикът нa вepигaта зa мeбeли и cтoĸи зa дoмa ЈYЅК Ларс Ларсен
15:15
Слави Трифонов отговори на коментарите по повод партията му
15:07
Общински съветник сезира прокуратурата заради пречистването на водата в София
Новини от деня

Параграф 22

Параграф22 Daily

?d/d хвърлила през терасата на дома си 3960 лв, валута и златни накити

Работата по разследването и документирането на извършените криминални деяния от мъжа продължава. Още »
?d/d хвърлила през терасата на дома си 3960 лв, валута и златни накити
Параграф22 Daily

За кражба на пясък от Сардиния, френцузи може да лежат 6 г. в италиански затвор

Туристите, които са най-честите нарушители слагат ценният пясък в бутилки, като по-късно ги продават онлайн. Още »
За кражба на пясък от Сардиния, френцузи може да лежат 6 г. в италиански затвор
Параграф22 Daily

Обвиниха собственика на депото за отпадъци, запалили се под АМ "Струма"

Трафикът за Гърция минава по обходния маршрут през път Е-79. Още »
Обвиниха собственика на депото за отпадъци, запалили се под АМ "Струма"
Facebook logo
Бъдете с нас и във