Плевнелиев скочи на Борисов: Не идвам от задкулисието, бях топ мениджър

Банкеръ Daily

Президентът Росен Плевнелиев отговори на премиера Бойко Борисов, който в телевизионно предаване в понеделник заяви, че той, заедно с други министри от първия кабинет на ГЕРБ, са били предложени от Кръга "Капитал" и Иво Прокопиев.

"Прави се прави опит, точно в сърцето на президентската кампания, отново гражданите да не чуят важното, отново да се замеряме кой, кого и защо. Не мога да се съглася по никакъв начин с подобни внушения. Не съм част от това задкулисие и никога не съм бил. Добре е министър- предсeдателят на България да си припомни, че през 2008-а година аз бях избран за инвеститор на годината в България, че аз бях един от топ мениджърите в България", заяви държавният глава.

Според Плевнелиев посланието на министър-председателя няма персонална насоченост. "Всяко негово интервю е предпоследно, в следващото може би ще чуем нещо по-различно", допълни той.

Той обясни, че е единственият български политик на прехода, който се изправил с едно решение срещу икономическия интерес на българската олигархия. Това е било въведеното правило за държавните пари, от служебното правителство на Марин Райков.

"Никой друг не го направи. Всички се оплакваха от мощните олигарси и техните банки. Един единствен се изправи срещу тях и техните медийни империи и това съм аз. Има още много какво да се свърши срещу олигархията и задкулисието в България. Ето ви една хубава тема, която министър-председателят вдигна - нека всички да излязат и да кажат има ли задкулисие, кое е то, как функционира, кой и как смята да се пребори. Вярвам, че решенията, които съм давал намаляват това влияние", категоричен е Плевнелиев.

"Наблюдавам внимателно предизборния дебат и не съм оптимист. Апелирам към политическите лидери да използват останалите 10 дни за смислен и качествен дебат по проблемите на България, Европа и света и техните решения. Ако продължават да се замерят с каки и батковци, това не е честно към българския народ", каза Росен Плевнелиев.

Президентът призова наследника си, който и да е той, за да може да гледа в очите народа в следващите 5 г., да излезе още сега и даде отговор на важните въпроси. "Как ще решим проблемите със сигурността в региона, наболелите кризи - миграционната, терористичните атаки, кризата в отношенията с Русия, до нашите вътрешни кризи. Как този нов бъдещ президент ще работи срещу задкулисието, така че България да бъде по-малко зависима от каки и батковци, които се събират в някакви ъгли и решават нещо си", попита държавният глава.

Плевнелиев откри конференцията "Да преоткрием образованието". и откриването на първия международен форум на влиятелната международна мрежа за равен достъп до образование "Teach For All“ в Благоевград. "Обръщам се с думи на благодарност към всички от мрежата на Teach for all. Лидери, иноватори, партньори от целия свят – 65 държави и над 400 участници, които са тук, за да помечтаят, да мечтаят за това как да гарантираме прогрес и развитие за всяко общество, как да създадем работещи институции, как да създадем работещи мрежи по пътя на успеха на всяко дете на планетата. Специална благодарност към фондация "Заедно в час“, каза Плевнелиев.