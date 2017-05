Институтът за дясна политика е с нов председател

Банкеръ Daily

На последното си заседание Общото събрание на Института за дясна политика единодушно избра за нов председател д-р Ирена Тодорова. Смяната се наложи, след като доскорошният председател Нено Димов пое поста министър на околната среда и водите.

Ирена Тодорова е от самото начало в ИДП и е негов учредител. Пред членовете на организацията тя заяви, че ще работи усилено за разширяването на научния и изследователския профил на Института, като за реализирането на тази цел ще разчита не само на потенциала на колегите й от организацията, а и на външните сътрудници и партньорски организации, с които през годините Института за дясна политика работи.

д-р Ирена Тодорова е бакалавър по Политически науки (на френски език) и магистър по Дипломация и международни отношения на Нов български университет. През 2012 г. защитава докторска дисертация пред департамент „Политически науки“ на Нов български университет, посветена на политическата култура на новите поколения. От 2012 г. е главен асистент в същия департамент. Учредител на Института за дясна политика (2014 г.) Съветник в политическия кабинет на министрите на образованието и науката (2014–2016) и на външните работи (2016–2017) на Република България. Заместник-главен редактор е на теоретичното списание за политика и култура Conservative quarterly (от 2015 г.).

През 2016 г. печели стипендия на Държавния департамент на САЩ за специализация по американска политическа мисъл (Study of the U.S. Institutes on U.S. Political Thought). Автор на много статии и студии по темите за политическото участие и политическата култура. През 2017 г. заедно с колегата си Петър Николов-Зиков публикуват монографията „Политическият консерватизъм“.