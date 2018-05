24-ма български дейци на културата ще получат „Златно перо“ навръх празника

Банкеръ Daily

В деня на големия български празник 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, за 23-та поредна година „Кантус Фирмус“ и галерия „Макта“ с медийното партньорство на Classic FM радио ще раздадат наградите „Златно перо”. 24-ма изтъкнати творци от сферата на музиката, театъра, литературата, изобразителното изкуство и журналистиката ще получат престижното отличие за техния принос към българската култура.

Отличията ще бъдат връчени на официална церемония, която ще се състои под купола на "Ларгото" (пл. „Независимост”) в София от 17.00 ч. Призът представлява изящна брошка във формата на писец и се изработва от 24-каратово злато.

Сред наградените тази година са големият български композитор Александър Текелиев, оперната прима Габриела Георгиева, актрисата Слава Рачева, писателят Милен Русков, певицата Йорданка Христова, художникът Христо Йотов, актьорът Юлиан Вергов и др.

По традиция една от наградите „Златно перо“ се определя от слушателите на Classic FM радио чрез гласуване по електронен път. Техният избор за носител на 24-тата награда ще бъде обявен на самата церемония.

Събитието е с вход свободен. В програмата ще участват Детският филхармоничен хор с диригент Славил Димитров, солисти от Националния музикален театър и някои от носителите на наградата. Церемонията „Златно перо“ е част от програмата на „Европейски музикален фестивал“, включен в Календара на културните събития на Столичната община за 2018 г. Съорганизатор на форума е Министерството на културата на Република България.

НАГРАДИ ЗЛАТНО ПЕРО 2018:

1. Александър Текелиев, композитор

2. Ирмена Чичикова, актриса (Мартичка Божилова, продуцент за филма „Не ме докосвай“/Touch me not)

3. 100 години Национален музикален театър „Стефан Македонски“

4. Йорданка Христова, певица

5. Стефан Драгостинов, композитор

6. Марин Янев, актьор

7. 130 години Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

8. Георги Любенов, журналист и предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на БНТ

9. Христо Йотов, художник

10. „Площад "Славейков“, сайт за култура

11. Предаването „Алегро виваче“ на БНР – програма „Хоризонт“

12. Стефан Янев, художник

13. Габриела Георгиева, сопран

14. Юлиан Вергов, актьор

15. Милен Русков, писател

16. Рада Москова, писател, сценарист и драматург

17. Георги Мамалев, актьор

18. Мими Николова, певица

19. Слава Рачева, актриса

20. Ива Дойчинова, журналист, за кампанията „Будител на годината“ на радио ФМ+.

21. 140 години Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

22. Николай Янакиев, художник

23. „София квартет“

24. Награда на слушателите на Classic FM радио – обявяване на церемонията

„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последното десетилетие. Той се организира по традиция с официалното партньорство и подкрепа на Министерството на културата на Р. България и Столичната община.

През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др.

През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столична община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2017 фестивалът бе отличен за втори път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация.