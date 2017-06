КОЙ ще купи самолет на мама?

Банкеръ Daily

Гледам онзи ден телевизия и попадам на някакви награди за българска музика. След няколко минути понечвам да сменя канала, предвид че песните не са точно по моя динозавърски вкус, но наследникът ме спира с мотива, че е мернал мегазвездата Криско на екрана. И така, ща не ща, гледам наградите.

Така научавам, че песен на годината е мегахита "Вдигам LEVEL" на Pavell, Venci Venc и Кристиан Костов. Оказа се, младите знаели наизуст текста, ама почти пенсионер като мен чак сега го чува. И му прави впечатление, че първото изречение от него е "Искам да купя самолет на мама".

То това хубаво, мисля си, ама кой в България може дори и да си мисли подобно нещо. И, почти като Нютон, когато го ударила ябълката по главата, някак внезапно се сещам КОЙ. В същия ден излязоха имуществените декларации на българските политици и стана ясно КОЙ е най-богатият от тях. В този смисъл отговорът на въпроса изглежда очевиден. Още повече, че и мама не е коя да е. Що да не и купи самолет.

Разбира се, че става дума за корпулентният депутат от ДПС Делян Пеевски. В декларацията му от 2013 пишеше, че има 52 000 лева и стар "Опел". Ако разчиташе на иначе нелошата депутатска заплата, досега най-много да беше подновил колата. А то - за 4 години - 78 милиона лева приходи! С такова рязко забогатяване в кратък срок могат да се похвалят само феномени като Зукърбърг или Джак Ма. Ама ето че, и на мама момчето може.

Дали прокуратурата се заинтересува от този толкова прост казус? Разбира се, че не. Колкото държавното обвинение се сети за Пеевски и по случая "КТБ". Според хората на Цацаров депутатът от ДПС дори не е чувал името на банката, камо ли да има нещо общо с нея. Така че, едва ли ще се поинтересуват и от прелюбопитния факт, че рязкото МУ забогатяване, идва скоро след изчезването на четири милиарда от нея.

А иначе, by the way, музикалните награди се излъчиха от една телевизия, за която се говори, че съвсем скоро ще стане негова. Така де, хубаво е всички да сме "свои хора", нали?