Ученичка оглави КФН за ден

Банкеръ Daily

КФН се включи в инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България и посрещна Александра Чолакова, ученичка от 12-ти клас в Национална финансово-стопанска гимназия, София. Шефката на Надзора я приев кабинета си и я запозна със спецификата на длъжността и предизвикателството да ръководиш регулатор.

„Днес ангажиментът ти е много сериозен“ - каза Караиванова. – „Трябва да управляваш целия небанков финансов сектор, да взимаш важни решения, а и да вникваш в проблемите на всеки, който идва при теб с някакъв казус, да разбираш експертите и да ги успокояваш, за да продължат да работят спокойно. Освен това трябва да си достатъчно компетентна, за да предлагаш и решения на поставените от служителите проблеми“.

Работният ден на Александра Чолакова продължи със среща с члена на КФН Владимир Савов, който я запозна със своите задължения, а именно защита на потребителите на небанкови финансови услуги.

Предстоящите политически назначения на заместници на шефката на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова трудно могат да изличат дейността на този член на комисията, чиято дейност през изтеклите почти 3 години най-отчетливо личи.

Тих, усмихнат и винаги любезен, заместник-председателят на КФН, изпълняващ временно длъжността: ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ Владимир Савов печели все повече привърженици от пазара, който регулира. Това става с неподражаема лекота, защото този човек си върши работата без излишен шум. При спазване на цялата строгост на нормативната база, неговата максима винаги е била превантивната работа. Той винаги е готов да помогне със съвети на поднадзорните лица.

Целият бранш му е признателен за методическото съдействие и допитването до него с цел своевременно обсъждане на възникналите проблеми. Оттам произлизат и добрите му колегиални отношения с поднадзорните бизнесасоциации, които оценяват високо неговия професионализъм и интегритет

Едновременно с това Савов е безкомпромисен към разкриването и разобличаването на инвестиционните посредници без лиценз, които атакуват легалния пазар. Достатъчно е само това да се спомене – за почти 3-те години откакто е на този пост, черният списък с нелегалните посредници се утрои и вече гони 50.

Роден е на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС.

В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк”, като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999 г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник – директор и впоследствие - директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. - 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.

Савов е натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.Владее перфектно английски и руски език.

За съжаление той ще остане само член на комисията, след като инвестиционният надзор бъде поет официално от кадър на ГЕРБ - бившият шеф на НАП и зам. финансов министър Бойко Атанасов.