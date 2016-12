Световната банка: Нужни са реформи във финансовия сектор за растеж в Европа и Централна Азия

Банкеръ Daily

Развитието на финасовия сектор трябва да мине отвъд подобяването на достъпа до кредити от банките. Финансовите системи трябва да се развиват по балансиран начин както чрез банковия, така и чрез небанковия сектори, включително капиталовите пазари, застрахователния пазар, а и другите небанкови финансови институции трябва подобаващо да подкрепят приобщаващия растеж в региона на Европа и Централна Азия, се казва в нов доклад на Световната банка.

Изследването, озаглавено „Рискове и печалби – управление на финансовите инструменти за приобщаващ растеж в Европа и Центална Азия“ (Risks and Returns: Managing Financial Trade-Offs for Inclusive Growth in Europe and Central Asia,) беше представено днес в Националната банка на Полша. Докладът отбелязва, че финансовите системи в икономиките на страните от Европа и Централна Азия са значително по-малко развити и диверсифицирани в сравнение с тези в Западна Европа и в много страни със средни доходи.

Например само 38% от хората в региона използват спестовни финансови продукти, в сравнение с 54% в Западна Европа и страните със средни доходи, а много малък процент използват въобще застрахователни продукти. Недоверието на хората в банките също е на сравнително високи нива спрямо другите региони по света.

“Преодоляването на това недоверие и диверсифицирането на финансовата система са ключови за постигане на устойчив растеж. Политиките трябва да се насочат към създаване на пазарни стимули, като в същото време се намалят бариерите, за да се гарантира, че финансовата система работи в услуга на широк кръг хора и фирми“, смята Дейвид Гулд, водещ икономист на Световната банка в региона на Европа и Централна Азия и автор на доклада. “Този доклад анализира ключовите измерения във финансовата сфера и дава ясна рамка за политики, така че да се изведат приоритети и да се управляват необходимите политически компромиси”.

Според доклада, за да се постигне устойчив и приобщаващ растеж страните от региона трява да обърнат внимание на четири ключови фактора при развитие на финансовите си стистеми, а именно:

Стабилност (например справяне с необслужваните заеми и намаляване на волатилността при частни кредити)

Ефикасност (например намаляване на общите разходи и нетните доходи от лихви на активите)

Приобщаване (например увеличаване на използването на електронни разплащания и застраховки)

Дълбочина (например развитие на капиталовие пазари и диверсифициране на финансовите системи в отделните страни)

Докладът изтъква, че през 90-те години държавите в региона на Европа и Централна Азия са избрали модел на бързо финансово развитие, фокусирано върху нарастването на банковия кредит, често финансирано чрез чуждестранен капитал. Този модел подпомогна увеличаването на финасовото приобщаване на много фирми и домакинства, но често беше съпроводен с ниска финансова ефикасностт и висока уязвимост. В следствие на това регионът преживя две големи банкови кризи, първата в края на 90-те, а втората след 2008 г.

“Свидетели сме на някакво оживление, но сме свидетели също така и на тенденцията банките сами по себе си да са неспособни да подкрепят приобщаващия растеж, от който има нужда регионът в дългосрочен план“, смята Мартин Мелеки, съавтор на доклада и водещ икономист на Световната банка в региона на Югоизочна Азия. “Слабото повишване на доходите най-вече сред хората с ниски доходи води до увеличаващо се разочарование от статуквото и по-голямо недоверие във финансовия сектор, като всичко това прави неотложна необходимостта от реформи в сектора.”

Докладът изтъква важността страните от региона да обмислят варианти на политики, включително и такива, адресиращи високия процент на необслужвани кредити, като се изгради благоразумна макрорамка, засили се управлението на държавните банки, увеличи се използването на електронните разплащания и се насърчи използването на застраховки срещу увеличаващите се рискове от климатичните промени.