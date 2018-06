Ще търсим точка на баланс с изложбата в УниКредит Студио

Банкеръ Daily

На 5 юни 2018 г. от 18:30 ч. в УниКредит Студио ще бъде открита изложбата "ТОЧКА НА БАЛАНС", в която две млади български художнички, Магдалена Николова и Сандра Стойчева, ще покажат своите творби.

Експозицията се организира от сдружение "Толкова близо, толкова далече" в партньорство с УниКредит Булбанк и ще представи живопис, кинетични обекти и видео инсталация.

"ТОЧКА НА БАЛАНС" ще потопи посетителя в среда, която има за цел да го откъсне от ежедневието. Чрез противопоставянето на различни изразни средства и идеи творбите на Магдалена Николова и Сандра Стойчева взаимно се допълват, като създават усещане за баланс.

Търсенето на равновесие между материалното и духовното, между личното и професионалното, желания и задължения.

Изложбата разглежда търсенето на баланс като личен вътрешен процес, който изгражда образа на съвременната жена.

Изложбата ще бъде отворена за посетители между 6 и 23 юни, 2018.

ПОВЕЧЕ ЗА АВТОРИТЕ:

Магдалена Николова успешно защитава докторска степен специалност „Текстил–изкуство и дизайн“ към Национална художествена академия, София през 2018. Изнасяла е доклади и има научни публикации, свързани с развитието на художествения текстил в съвременното изкуство. Художник в областта на арттекстила, живописта и графиката. Има множество участия в общи и самостоятелни изложби. Нейни творби са част от множество частни колекции в страната и в чужбина. През 2006 г. специализира в South Karelian Polytechnic University, Финландия. През 2007 г. печели Първа награда – награда за дипломирани магистри на Национална художествена академия за творчески престой в “CITE INTERNATIONALE DES ARTS” – Париж, Франция.

Сандра Стойчева следва “Графика” в Националната художествена академия в София между 2000 г. и 2002 г. Завършва “Графичен дизайн”, 2008 г. и “Аудио-визуални изкуства” през 2011 г. в Gerrit Rietveld Academie, Амстердам. През 2011 г. печели първа награда на публиката с творбата "Пясъчен часовник" в конкурс за талант на годината, част от фестивала STRP, Айндхофен, Холандия. Участвала е в множество художествени проекти в Холандия, Австрия и България, сред които и кинетичeн декор за известна театрална постановка в Амстердам. Нейната инсталация „Вълна от камъни“ бе откупена от изложбата „Толкова близо,толкова далече“ 2012 г. и дарена на Националната галерия в София за колекция съвременно българско изкуство.

ЗА УНИКРЕДИТ СТУДИО:

Галерията за съвременно изкуство UniCredit Studio е открита в началото на 2012 г., когато България бе избрана измежду още над 20 европейски държави да бъде домакин на първото UniCredit Studio след създадената в Италия галерия. Мисията на студиото е да представя млади български и международни автори и да дава платформа за тяхното съвременно изкуство.

От откриването си до момента галерията е представила изложби на млади и талантливи български творци, сред които Андрей Хамбарски, Ивайло Христов, Огняна Серафимова, Велизар Димчев и др.

През 2016 г. фотожурналистът и носител на “Пулицър” Рене K. Байер представи в галерията световноизвестната си изложба Living On A Dollar A Day: The Lives and Faces of the World’s Poor.

През годините галерията е била партньор на знакови фотографски събития като фестивала “Фотофабрика”, Месец на фотографията и др. От началото на 2017 г. UniCredit Studio намери своя нов дом на обновения партерен етаж на УниКредит Булбанк на пл. “Св. Неделя” в центъра на София.

ЗА СДРУЖЕНИЕ "ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ":

Сдружение „Толкова близо, толкова далече” е неправителствена организация, която има за цел популяризирането на българска култура и съвременното българско изкуство в чужбина и „у дома“. От 2012 година до сега сдружението е реализирало пет мащабни национални изложби и е представило над 60 съвременни български художници, живеещи зад граница. През 2017 г. сдружението надгради дейността си в международен план с проекта Фрагментирани истории: София-Берлин – един своеобразен културен обмен, благодарение на който в София гостуваха 23-ма съвременни немски артисти, а в галерията на Съюза на берлинските художници беше открита колективна изложба на млади български творци.