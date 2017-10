Печалбата на ЕЦБ от финансовата криза в Гърция достигна 9,5 млрд. долара, пише Daily Express

Банкеръ Daily

Европейската Централна банка (ЕЦБ) е спечелила в резултат на финансовата криза в Гърция почти 9,5 млрд. долара, съобщава днес британският вестник Daily Express в материал под названието REVEALED: How the EU bank has made £7.2 BILLION profit from Greece’s financial crisis. Тези средства са постъпили като лихвени плащания от Атина по гръцките суверенни облигации, закупени от ЕЦБ съгласно програмата за помощ и скоро ще бъдат разпределени между централните банки на 19-те страни от еврозоната. От своя страна крайните получатели ще решат как да ги изразходват. "Това е въпрос, който се отнася до националната компетенция (решение на правителствата на страните - членки на еврозоната - бел. ред.) и не влиза в правомощията на ЕЦБ", съобщава вестникът като цитира писмо на Банкер №1 в Европа Марио Драги.

От 2010 г. насам страните от еврозоната и МВФ са отпуснали на Гърция помощ почти равна на 250 млрд. евро. През август 2015 г. бе приета Третата международна програма за кредитиране на Гърция в размер на 86 млрд. евро. Към този момент гръцкият суверенен дълг е бил 315 млрд (175% от БВП).

Съгласно Европейския Пакт за стабилност и растеж суверенният дълг на страните от еврозоната не трябва да надхвърля 60% от техния БВП.