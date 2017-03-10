КФН назначи одиторите за новата проверка на пенсионните фондове

Банкеръ Daily

Комисията за финансов надзор определи одиторите, които ще участват в проверката на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове

На заседанието си на 9 март КФН назначи ,,ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД за независим външен експерт, който ще извърши проверка на активите на:



управляваните от ПОД „Топлина” АД Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина” към 31.12.2016 г.;



управляваните от „ПОД-Бъдеще” АД ,,Универсален пенсионен фонд-Бъдеще”, ,,Професионален пенсионен фонд-Бъдеще” и ,,Доброволен пенсионен фонд-Бъдеще” към 31.12.2016 г.;



управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, Професионален пенсионен фонд ,,Пенсионноосигурителен институт” и Доброволен пенсионен фонд ,,Пенсионноосигурителен институт” към 31.12.2016 г.;



управляваните от ПОК „Съгласие” АД Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, Професионален пенсионен фонд „Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” към 31.12.2016 г.





,,ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД ще направи проверка на активите на управляваните от ПОК ,,ДСК-Родина” АД Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина”, Професионален пенсионен фонд „ДСК-Родина” и Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина” към 31.12.2016 г.



„КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ООД ще провери на активите на:



управляваните от „ПОД Алианц България” АД ,,Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ,,Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и ,,Доброволен пенсионен фонд Алианц България” към 31.12.2016 г.;



управляваните от ПОК „Доверие” АД Универсален пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Доброволен пенсионен фонд „Доверие” към 31.12.2016 г.;



управляваните от „Ен Ен ПОД” ЕАД „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” към 31.12.2016 г.





ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ще извърши проверка на активите на управляваните от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” към 31.12.2016 г.