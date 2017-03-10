Вход
Регистрирай се
Меню
Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН назначи одиторите за новата проверка на пенсионните фондове

Комисията за финансов надзор определи одиторите, които ще участват в проверката на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове

На заседанието си на 9 март КФН назначи ,,ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД за независим външен експерт, който ще извърши проверка на активите на:


  • управляваните от ПОД „Топлина” АД Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина”  към 31.12.2016 г.;

  • управляваните от „ПОД-Бъдеще” АД ,,Универсален пенсионен фонд-Бъдеще”, ,,Професионален пенсионен фонд-Бъдеще” и ,,Доброволен пенсионен фонд-Бъдеще”  към 31.12.2016 г.;

  • управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, Професионален пенсионен фонд ,,Пенсионноосигурителен институт” и Доброволен пенсионен фонд ,,Пенсионноосигурителен институт”  към 31.12.2016 г.;

  • управляваните от ПОК „Съгласие” АД Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, Професионален пенсионен фонд „Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”  към 31.12.2016 г.

 
,,ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД ще направи проверка на активите на управляваните от ПОК ,,ДСК-Родина” АД Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина”, Професионален пенсионен фонд „ДСК-Родина” и Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина” към 31.12.2016 г.
 
 „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ООД ще провери на активите на:


  • управляваните от „ПОД Алианц България” АД ,,Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ,,Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и ,,Доброволен пенсионен фонд Алианц България” към 31.12.2016 г.;

  • управляваните от ПОК „Доверие” АД Универсален пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Доброволен пенсионен фонд „Доверие” към 31.12.2016 г.;

  • управляваните от „Ен Ен ПОД” ЕАД „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” към 31.12.2016 г.

 
ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ще извърши проверка на активите на управляваните от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” към 31.12.2016 г.

Относно материала

Avatar f199efe4 95cd 4278 bd50 701aa95d47fc
Автор
Банкеръ
петък, 10. март 2017 - 13:17
Коментари

Четете още

Enjoy for her

ЧЕЗ може да се оттегли от България

Доходността на универсалните фондове се удвои

Прокурорската колегия на ВСС прие обобщения отчет на Комисия Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС

Параграф 22

Параграф22 Daily

По обвинителен акт на РП - Кърджали е осъдена 46-годишна жена за държане на акцизни стоки без бандерол

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кърджали. Още »
Параграф22 Daily

Подпаленият хлебар се ядоса: Пускам самуна по 30 стотинки

В базата на Илчев няма пазач, но има видеонаблюдение. Той обаче се съмнява, че злосторникът ще бъде заловен чрез камерите, тъй като каналът може да му е послужил за... Още »
Подпаленият хлебар се ядоса: Пускам самуна по 30 стотинки
Параграф22 Daily

Полицай се простреля в столичния КАТ и почина

Не са ясни обстоятелствата около инцидента. Още »
Полицай се простреля в столичния КАТ и почина

БАНКЕРЪ special

Special Weekly

Poison Girl на Dior - моментално удоволствие

... Още »
Poison Girl на Dior - моментално удоволствие
Special Weekly

Завръщане в Гранвил

Бижутерска колекция на Dior. Още »
Завръщане в Гранвил
Special Weekly

Блясъкът на коледните украси

... Още »
Блясъкът на коледните украси
Facebook logo
Бъдете с нас и във