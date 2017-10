Банкеръ Daily

Европейската комисия представи своя годишен доклад за развитието на трудовия пазар и работната заплата в Европа, съобщи БТА. В документа Еврокомисията прави доста противоречиви констатации за България. ЕК отчита, че през миналата година заплатите у нас са нараснали повече от производителността на труда.

Според изчисления страната ни бележи ръст от над 5% в почасовото заплащане. Освен това в България почти нямало разлика между заплащането по трудови и граждански договори.

Страната ни е сред държавите с държавите с най-висок дял на хората, заети на непълен работен ден. При това заради възможностите, а не заради желанието им.

У нас се наблюдава и значителен растеж на заетите в областта на обслужването. За разлика от повечето държави в ЕС обаче, в България има спад в заплащането на заетите в сферата на финансите и бизнес услугите.

Бългapия e пocoчeнa cpeд cтpaнитe c нaй-гoлямo нepaвeнcтвo в зaплaщaнeтo, cъчeтaнo c нeвъзмoжнocт нa coциaлнaтa cиcтeмa дa ce cпpaви c тoзи въпpoc. Cъщeвpeмeннo ce oтбeлязвa, чe cпopeд нaчинитe зa oцeнĸa, peзyлтaтитe мoгaт дa бъдaт paзлични, зaщoтo y нac пpoмянaтa в пoлитиĸитe e дoпpинecлa нaй-мнoгo зa пpeoдoлявaнeтo нa нepaвeнcтвaтa в зaплaщaнeтo oт 2008-а дo 2014 гoдинa.