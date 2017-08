БНБ регистрира двадесет и четири кредитни посредници

Банкеръ Daily

Точно двадесет и четири са кредитните посредници са вписани в създадения в края на миналата година регистър на Българската народна банка (БНБ), сочат последните данни на Централната банка от 8 август. Това е резултатът, който се е получил повече от половин година след изтичането на законоустановения срок - 21 януари.

Седемнадесет от регистрираните посредници са български - "Санук" ООД, "Кредит център" ООД, Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, "Кредит навигатор" ООД, "Нютън- ипотечни консултации" ООД, "Финсити" ООД, "Кредисолюшънс" ЕООД, "Арена-консулт" ЕООД , "Кредитланд" ЕООД, "Мъни Маркет" ЕООД, "Адекс България" ООД, Кредитен център "Кредитур" ООД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, "Зита Консулт" ЕООД, Ив Инвест Консулт ЕООД, Конфорт Кредит ООД и ИММОРТЕЛА ФИНАНС ЕООД, един е белгийски - LOKAL TRADING, SERVICES, IMMO, INSURANCE, INVESTMENT AND INFIRMARY NV, а пет са френски - Sport Value Credit Management, Investissements & intermediation en banque et financements и AARCIF SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) A CAPITAL VARIABLE, Fernand Goupy и PBF, а един е немски - Fermat Ventures GmbH.

Съгласно Наредба 19 (приета на 20 октомври 2016-а) кредитните посредници в страната трябва да подадат документи за регистрация в Централната банка, ако желаят да продължат дейността си. Таксата, която ще трябва да платят за целта, е 3000 лева. С този акт дейността на кредитните посредници трябваше да бъде приведена в съответствие с Директива 2014/17/ЕС.

За да бъдат максимално актуални данните в регистъра, наредбата предвижда в 15-дневен срок кредитните посредници да уведомяват БНБ за всяка промяна в информацията, която са предоставили за вписване. Тези корекции ще се подават в електронен формат и ще им струват по 500 лева.

С измененията беше въведена и задължителна застраховка "Професионална отговорност" за кредитните посредници. Според изчисленията на хората от бранша тя ще струва на всеки от тях между 4000 и 6000 лв. годишно.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти "кредитен посредник" е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и извършва своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, напомниха от Централната банка.